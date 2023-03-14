В Крыму за сутки выявили 59 новых случаев COVID-19

В ковид-стационары Республики Крым за минувшие сутки госпитализированы 14 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 59 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 14 человек. Об этом утром 14 марта сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев за сутки не зафиксировано. Выздоровели 42 человека.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 213 220 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 205 685 человек выздоровели, 5 424 скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 40 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализирован один человек. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

– Умер 1 человек в возрасте 76 лет, – говорится в сводке.

Сейчас в ковид-стационарах города находятся 78 пациентов, из них 70 – с подтвержденным COVID-19. За прошедшие сутки выписаны шесть человек.

С начала пандемии коронавирусом заболел 100 033 севастопольца, выздоровели 97 100.

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