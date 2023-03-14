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НовостиОбщество14 марта 2023 9:03

Владимир Путин проведет совещания в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

Песков: Владимир Путин проведет мероприятия по случаю воссоединения Крыма с Россией
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Президент Владимир Путин проведет совещания по случаю девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Мы рассчитываем, что будет совещание, такое субстантивное, по видеоконференцсвязи накануне, и в сам день годовщины будет еще некое мероприятие у президента по видеоконференцсвязи, - заявил журналистам Дмитрий Песков.

Как уточнил пресс-секретарь Владимира Путина, глава государства не планирует посещать праздничный концерт, однако, в честь годовщины присоединения полуострова к России будет открыт достаточно важный культурный и исторический объект.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, по результатам которого около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города-героя проголосовали за воссоединение полуострова с Российской Федерацией.