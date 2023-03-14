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НовостиОбщество14 марта 2023 9:12

Посетить Казантипский и Опукский природные заповедники в Крыму можно с 1 апреля

Посетить особо охраняемые природные зоны можно будет с экскурсоводом, либо самостоятельно
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: пресс-служба ФГБУ "Заповедный Крым"\Александр Трашин

Фото: пресс-служба ФГБУ "Заповедный Крым"\Александр Трашин

В Крыму с начала следующего месяца можно будет посетить Казантипский и Опукский природные заповедники. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

- Заповедники Опукский и Казантипский будут доступны для посещения с 1 апреля, - говорится в сообщении.

Напомним, на данный момент на территории особо охраняемых зон Крыма проводится рекреационное восстановление перед новым сезоном. Оно завершится к 1 апреля.

Посетить заповедники жители и гости полуострова смогут как самостоятельно, так и в сопровождении экскурсовода.