Более 1,5 тыс. жителей Керчи на полчаса остались без света

Днем 14 марта более 1,5 тыс. жителей Керчи остались без света из-за аварии на линии электропередач Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 14 марта более 1,5 тыс. жителей Керчи остались без света из-за аварии на линии электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «РК «Крымэнергоинформ».

– 14 марта 2023 года, в 12:14, в результате технологического нарушения на линии электропередачи 6 кВ были обесточены 1583 абонента в г. Керчи. Отключенная нагрузка составила 1200 кВт, – говорится в сообщении.

Энергетики сразу же приступили к ликвидации аварии. Уже в 12:45 восстановительные работы были завершены, и свет вернулся в дома керчан.

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