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НовостиОбщество14 марта 2023 11:36

Завершить ремонт здания филармонии в Симферополе планируют в 2024 году

Стоимость реставрации возросла до 430 млн рублей
Дмитрий Коренев
Завершить реставрацию здания филармонии в Симферополе планируют в 2024 году

Завершить реставрацию здания филармонии в Симферополе планируют в 2024 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершить реставрацию здания филармонии в Симферополе планируют в 2024 году. Как рассказала журналистам замдиректора Дирекции по сохранению культурного наследия Марина Дукшина, сегодня проектно-сметная документация успешно прошла экспертизу и находится в работе.

– В научно-проектной документации предполагаются следующие мероприятия: реставрация кровли, фасада, воссоздание декоративных элементов, усиление несущих конструкций, перекрытие капитальных стен и приспособление под современные нужды под филармонию, –цитирует Дукшину Крымская газета.

Как сообщила журналистам замминистра культуры Крыма Анна Килеса, на ремонт здания филармонии в Симферополе был заключен контракт на 74 млн рублей, однако в 2021 году после обрушения здания документация была откорректирована, и расходы увеличились до 430 млн рублей.

– Сегодня мы на стадии поиска дополнительного финансирования в размере 315 млн рублей, – добавила замминистра.

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