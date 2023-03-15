Погода на 15 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

Вода в Черном море у берегов Севастополя +8°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
15 марта на Крымском полуострове тишь да гладь, среда пройдет без опасных метеорологических явлений.
- Ожидается неустойчивый характер погоды. Без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°, днем +13...+15°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер 5-10 м/с., тепло +10…+12°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +9°…+10°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +9…+10°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Керчи +7…+8°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +8…+9°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +8…+10°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +9…+11°, восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.
В Армянске +8…+10°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Белогорске +10…+11°, восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +7…+9°.
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