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НовостиОбщество14 марта 2023 22:35

Погода на 15 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 15 марта 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Вода в Черном море у берегов Севастополя +8°.

Вода в Черном море у берегов Севастополя +8°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 марта на Крымском полуострове тишь да гладь, среда пройдет без опасных метеорологических явлений.

- Ожидается неустойчивый характер погоды. Без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°, днем +13...+15°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер 5-10 м/с., тепло +10…+12°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +9°…+10°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +9…+10°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Керчи +7…+8°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +8…+9°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +8…+10°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +9…+11°, восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.

В Армянске +8…+10°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +10…+11°, восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +7…+9°.

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