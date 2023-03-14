Крым получит 166 млрд рублей на ремонт и строительство дорог

Также планируется отремонтировать 25 мостов и путепроводов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крым получит почти 166 млрд рублей на дороги. Об этом сообщил замминистра транспорта РК Николай Лукашенко в ходе заседания президиума крымского парламента.

- На период 2023-2025 годов в целях развития дорожной отрасли Республики Крым запланировано выделение средств в общем объеме 165,9 млрд рублей, - отметил Николай Лукашенко.

Так, в 2023 году на ремонт и строительство дорог будет выделено 64,8 млрд рублей, годом позже - 44,8 млрд, а в 2025 году - 56,3 млрд рублей.

Финансирование позволит в частности достроить дорогу к крепости Керчь, а также подъезды к арт-кластеру «Таврида» и капитально отремонтировать участок дороги от поселка Орджоникидзе до завода «Гидроприбор» в Феодосии.