В Севастополе приостановили движение катеров на линии «Радиогорка - Артбухта»

После проверки работа катеров возобновится Фото: Иван МАКЕЕВ

В Севастополе временно приостановили движение катеров на линии «Радиогорка - Артиллерийская бухта» вечером 14 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города-героя.

- Работа пассажирских катеров на линии «Радиогорка - Артиллерийская бухта» временно приостановлена из-за обнаружения постороннего предмета, - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа катеров возобновится после проведения антитеррористических мероприятий.