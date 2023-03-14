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НовостиОбщество14 марта 2023 15:11

В Севастополе приостановили движение катеров на линии «Радиогорка - Артбухта»

Это связано с обнаружением подозрительного предмета
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
После проверки работа катеров возобновится

После проверки работа катеров возобновится

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Севастополе временно приостановили движение катеров на линии «Радиогорка - Артиллерийская бухта» вечером 14 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города-героя.

- Работа пассажирских катеров на линии «Радиогорка - Артиллерийская бухта» временно приостановлена из-за обнаружения постороннего предмета, - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа катеров возобновится после проведения антитеррористических мероприятий.