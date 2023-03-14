В Севастополе приостановили движение катеров на линии «Радиогорка - Артбухта»

После проверки работа катеров возобновится
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Севастополе временно приостановили движение катеров на линии «Радиогорка - Артиллерийская бухта» вечером 14 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города-героя.
- Работа пассажирских катеров на линии «Радиогорка - Артиллерийская бухта» временно приостановлена из-за обнаружения постороннего предмета, - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа катеров возобновится после проведения антитеррористических мероприятий.