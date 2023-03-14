В Керчи пройдет День чистоты 17 марта

Субботник пройдет в пятницу, 17 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Керчи в пятницу, 17 марта, состоится общегородской субботник. Принять участие в Дне чистоты приглашают всех неравнодушных жителей. Об этом в своем Tg-канале сообщил мэр города-героя Святослав Брусаков.

- Призываю всех горожан вместе подготовить город к проведению весенних праздников. Мы все хотим, чтобы территория Керчи была чистой, красивой и комфортной, - написал Святослав Брусаков.

Добровольным субботник будет не для всех жителей. Убрать и вывезти мусор с территорий, привести в порядок фасады и при необходимости обновить флаги нужно будет предпринимателям.

- Предприятиям всех форм собственности и видов деятельности в рамках санитарного дня необходимо навести порядок на своих прилегающих территориях, - отметил мэр Керчи.