В Крыму бесследно исчез 47-летний житель Севастополя

Эдуард Качанов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские поисковики снова бьют тревогу, потому что несколько месяцев тому назад домой не вернулся житель Севастополя.

- Пропал Качанов Эдуард Викторович, 47 лет (1975 года рождения), город Севастополь, - такое сообщение разместили в соцсети волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым.

Мужчина пропал из поля зрения близких почти полгода тому назад – с 6 октября 2022 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: 170 сантиметров рост, нормальное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза.

К сожалению, никто не знает, во что был одет Эдуард Качанов.

Если вы видели человека - звоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50