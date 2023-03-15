Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для брони жилья весной 2023

Весенняя Ялта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Красавица Ялта, как и в прежние года, когда на полуостров летали самолеты, востребована у туристов.

Город счастья вошел в рейтинг самых популярных направлений весны для бронирования апартаментов на длительный период, который составили эксперты сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.

- На первом месте по традиции - Сочи, второе у Питера, на третьем – Кисловодск, - отметили специалисты.

Ялте досталось скромное 8-ое место, но и это очень здорово, ведь на Крымский полуостров можно попасть только на машине или поезде.

И так, топ-10 востребованных направлений для длительного бронирования апартаментов весной 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):

Сочи, 2703

Санкт-Петербург, 3202

Кисловодск, 2730

Анапа, 2055

Пятигорск, 2280

Москва, 3518

Калининград, 2154

Ялта, 3571

Ессентуки, 2121

Красная Поляна, 5906.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50