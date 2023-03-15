Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для брони жилья весной 2023

Весенняя Ялта.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Красавица Ялта, как и в прежние года, когда на полуостров летали самолеты, востребована у туристов.
Город счастья вошел в рейтинг самых популярных направлений весны для бронирования апартаментов на длительный период, который составили эксперты сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.
- На первом месте по традиции - Сочи, второе у Питера, на третьем – Кисловодск, - отметили специалисты.
Ялте досталось скромное 8-ое место, но и это очень здорово, ведь на Крымский полуостров можно попасть только на машине или поезде.
И так, топ-10 востребованных направлений для длительного бронирования апартаментов весной 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):
Сочи, 2703
Санкт-Петербург, 3202
Кисловодск, 2730
Анапа, 2055
Пятигорск, 2280
Москва, 3518
Калининград, 2154
Ялта, 3571
Ессентуки, 2121
Красная Поляна, 5906.
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