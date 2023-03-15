Минобороны РФ: в Черное море в районе Крыма из-за собственных маневров упал американский дрон

Фото: Ирина Сазонова

Утром 14 марта в Черное море в районе Крыма из-за собственных резких маневров упал американский беспилотник MQ-9. Об этом сообщило российское Минобороны.

По заявлению Минобороны, БПЛА летел с выключенными транспондерами. Когда он нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, с целью идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители.

– В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью, – сообщили в МО.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что истребители в контакт с дроном не вступали, бортовое вооружение не применяли. После инцидента самолеты благополучно вернулись на аэродром.

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