Следователи ломают голову над причиной смерти: на пляже под Севастополем нашли труп мужчины

Тело неизвестного мужчины нашли на одном из пляжей под Севастополем Фото: Ирина ГЕРЦ

Утро 15 марта началось с ужасающей находки на пляже Севастополя. На побережье одного из сел Нахимовского района был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Информация о шокирующем случае быстро распространилась в социальных сетях. Некоторые жители предположили, что мужчина мог утонуть, а тело прибило к берегу только сейчас.

Как «КП-Крым» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по РК и Севастополю Ольга Постнова, делом занимаются следователи.

- Следователями СК проводится проверка на предмет установления личности и точной причины смерти, назначены соответствующие экспертизы. Предварительно, на теле отсутствуют следы насильственной смерти, - отметила Ольга Постнова.