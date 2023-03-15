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НовостиПроисшествия15 марта 2023 8:15

Следователи ломают голову над причиной смерти: на пляже под Севастополем нашли труп мужчины

На пляже под Севастополем нашли труп неизвестного мужчины
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Тело неизвестного мужчины нашли на одном из пляжей под Севастополем

Тело неизвестного мужчины нашли на одном из пляжей под Севастополем

Фото: Ирина ГЕРЦ

Утро 15 марта началось с ужасающей находки на пляже Севастополя. На побережье одного из сел Нахимовского района был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Информация о шокирующем случае быстро распространилась в социальных сетях. Некоторые жители предположили, что мужчина мог утонуть, а тело прибило к берегу только сейчас.

Как «КП-Крым» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по РК и Севастополю Ольга Постнова, делом занимаются следователи.

- Следователями СК проводится проверка на предмет установления личности и точной причины смерти, назначены соответствующие экспертизы. Предварительно, на теле отсутствуют следы насильственной смерти, - отметила Ольга Постнова.