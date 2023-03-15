Еще один участок Лазурной набережной в Евпатории отремонтируют за 116 млн рублей

Власти Крыма выбрали подрядчика на выполнение всех работ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Крымские власти определили подрядчика, который выполнит третий этап благоустройства Лазурной набережной в Евпатории. Завершить все работы предстоит до 1 октября 2023 года. Об этом говорится в распоряжении главы Крыма Сергея Аксенова, опубликованном на официальном портале правительства РК.

- Определить индивидуального предпринимателя Захарова Антона Валерьевича единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, III участок», - говорится в документе.

Цена контракта составляет 116 млн рублей. Все работы подрядчик должен выполнить своими силами - без привлечения суборганизаций. Авансовый платеж по контракту не предусмотрен.