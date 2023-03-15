Крымский невролог назвала главные причины рассеянности и нарушения памяти

В молодом возрасте к нарушениям памяти может привести прием алкогольных напитков, кофе. Фото: Пресс-служба КФУ

Нарушение памяти могут вызвать разные заболевания, усталость и сильные стрессы, считает врач-невролог высшей категории Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Крымского федерального университета Марианна Пекелис.

По ее мнению, забывчивость и рассеянность могут стать первым звоночком о развитии серьезных болезней. Чтобы понять, что происходит, нужно немедленно записаться к врачу, а затем попробовать оценить свое психологическое состояние и попытаться себе помочь.

- В плане описания стресса в интернете доступны многие шкалы тревоги и депрессии. Можно попробовать самостоятельно оценить свое состояние и понять, что первично – нарушение памяти или тревожность, – рассказала Марианна Пекелис.

К нарушению памяти также могут привести различные заболевания, связанные с черепно-мозговыми травмами, сосудистыми катастрофами, инсультами, инфарктами или перенесенные наркозы. Рассеянность может развиваться и из-за длительного приема антидепрессантов и успокоительных препаратов без рецепта врача.

- В молодом возрасте к нарушениям памяти может привести прием алкогольных напитков, кофе. Так, например, энергетики и курение нарушают кровоснабжение коры головного мозга, – подчеркнула врач.

Она также добавила, что к специалисту нужно обратиться, если из памяти пропадают события из недавнего прошлого или человек путает дни и время. Чтобы избежать такой проблемы, невролог рекомендует избавиться о вредных привычках, перейти на правильное питание и вовремя ложиться спать.

- Также полезно постоянно обучаться чему-то новому, чтобы держать свою память в тонусе: слушать музыку, лекции, улучшать моторику рук, учить стихотворения, иностранные языки, шить и вышивать, - заключает врач.