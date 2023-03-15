В Симферополе к Дворцу водных видов спорта будет ходить автобус №18

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе запустят новый автобусный маршрут №18 «Дворец водных видов спорта – пл. Амет-Хана Султана». Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу администрации города.

– Обслуживать его будет ГУП РК «Крымтроллейбус», – пишет агентство.

Фото: администрация Симферополя

Со схемой маршрута можно ознакомиться по ссылке.

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