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НовостиОбщество15 марта 2023 9:47

В Симферополе к Дворцу водных видов спорта будет ходить автобус №18

Обслуживать его будет ГУП РК «Крымтроллейбус»
Дмитрий Коренев
Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе запустят новый автобусный маршрут №18 «Дворец водных видов спорта – пл. Амет-Хана Султана». Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу администрации города.

– Обслуживать его будет ГУП РК «Крымтроллейбус», – пишет агентство.

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Со схемой маршрута можно ознакомиться по ссылке.

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