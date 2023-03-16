Погода на 16 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

Вода в Черном море у берегов Алушты +9°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
16 марта на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
- Атмосферные фронтальные разделы вызовут местами небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°, днем +14...+16°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Днем тепло +12…+14°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+13°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +10…+13°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +8…+9°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +10…+11°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +7…+8°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +10…+12°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Армянске +9…+12°, северный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Белогорске +12…+14°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +7…+9°.
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