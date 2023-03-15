Крымчанина осудили за мошенничество с государственной землей на 3 миллиона рублей

Крымчанин признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ Фото: Артем КИЛЬКИН

В Белогорском районе Крыма перед судом предстал местный житель, обманом завладевший находившимся в госсобственности участком земли стоимостью почти три миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По информации ведомства, в мае 2020 года молодой человек предоставил в Государственный комитет государственной регистрации и кадастру подложные документы, на основании которых получил в собственность земельный участок площадью 19 гектаров.

– Таким образом подсудимый завладел земельным участком, находящимся в государственной собственности, стоимостью более 2,8 млн рублей, – говорится в сообщении.

Крымчанин признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере». Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Кроме того, прокуратура направила в суд иск об истребовании участка из незаконного владения.

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