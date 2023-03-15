В Симферополе 16 марта отключат свет на 23 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

16 марта в отдельных районах Симферополя произойдут плановые перебои в электроснабжении. Свет на несколько часов исчезнет на 23 улицах, 4 переулках и в 6 садовых товариществах.

- Электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с 8.00 до 17.00, - сообщили в «Крымэнерго».

Где не будет света в Симферополе 16 марта 2023:

улица Добросмыслова, 4-14 , 3-11 ;

улица Ефимовой, 2-10 , 3-7 ; улица Кечкеметская, 107, 109 б, 111-115 , 121;

улица Судакская, 17-33 , 47-77 ;

улица Алтайская, 1-27 ;

улица Волочаевская, 2-26 , 1-23 ;

улица Каширина, 2-24 , 1;

переулок Лиственный, 2-12 , 16-30 , 1-15 ;

улица Солдатская, 48-66 , 47-69 ;

улица Чечеткина, 4-10 , 1-11 ;

улица Яковлевой, 1-14;

улица Сельвинского, 48-94 , 45-79 , 85, 87;

переулок Бокуна, 32а;

улица Балаклавская, 32-54 , 35;

улица Русская, 100-140А , 103;

переулок Ореховый, 1-7;

переулок Русский, 1-9;

улица Трубаченко, 40-64 , 35-65 ;

улица Ковыльная, 3-5А ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 1-12; улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Луговая, 22А-50 , 91А-131 ;

микрорайон Каменка: садовые товарищества «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».

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