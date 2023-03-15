Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 марта 2023 12:12

В Керчи на ходу загорелся пассажирский автобус

В моторном отсеке произошло короткое замыкание
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
В момент возгорания в автобусе находились пассажиры. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В момент возгорания в автобусе находились пассажиры. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Керчи 15 марта на ходу загорелся автобус, в котором находились пассажиры. Людей, находившихся в транспорте, пришлось экстренно эвакуировать.

Прокуратура республики уже организовала по данному факту проверку. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, выясняются все обстоятельства, повлекшие возгорание.

- В автобусе, принадлежащем МУП «Керчьгортранс», двигавшемся по городскому маршруту №41, произошло короткое замыкание в моторном отсеке, - говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

В ходе проверки, сотрудники прокуратуры проверят исполнение требований безопасности при перевозке пассажиров.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал.