В Керчи на ходу загорелся пассажирский автобус

В момент возгорания в автобусе находились пассажиры. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Керчи 15 марта на ходу загорелся автобус, в котором находились пассажиры. Людей, находившихся в транспорте, пришлось экстренно эвакуировать.

Прокуратура республики уже организовала по данному факту проверку. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, выясняются все обстоятельства, повлекшие возгорание.

- В автобусе, принадлежащем МУП «Керчьгортранс», двигавшемся по городскому маршруту №41, произошло короткое замыкание в моторном отсеке, - говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

В ходе проверки, сотрудники прокуратуры проверят исполнение требований безопасности при перевозке пассажиров.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал.