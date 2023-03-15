В Севастополе загорелся частный дом, обошлось без пострадавших

Фото: ГУ МЧС России по Севастополю

Утром 15 марта на улице Мельникова с Севастополе загорелся частный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.

– 15 марта в 7 часов 55 минут поступила информация, что по улице Мельникова горит частный жилой дом, – говорится в сообщении.

Огнем была охвачена площадь в 80 квадратных метров. Возгорание оперативно локализовали, обошлось без погибших и пострадавших.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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