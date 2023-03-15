Жителей Алушты и Евпатории предупредили об отключениях водоснабжения 16 марта

«Вода Крыма» проинформировала об отключениях водоснабжения в Алуште и Евпатории в четверг, 16 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Вода Крыма» проинформировала об отключениях водоснабжения в Алуште и Евпатории в четверг, 16 марта.

Так, в Алуште с 08:00 до 12:00 в связи с промывкой резервуаров чистой воды возможно снижение давления, частичное или полное отсутствие воды по следующим адресам: ул. Судакская №№ 16-37, ул. Красноармейская №№50-68, на переулках Заводской и Кипарисный, в кооперативах «Василек» и «Каменский». При необходимости будет осуществляться подвоз питьевой воды.

В Евпатории с 10:00 до 17:30 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ будет ограничено водоснабжение по следующим адресам: ул. Перекопская, 15А, ул. Хлебная №№31, 33, 35, 37, 39. Силами Евпаторийского филиала будет осуществляться подвоз воды.

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