Колбасу неизвестного происхождения продавали на ярмарке в Керчи

Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

На ярмарке в Керчи сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили колбасу неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На продукции не было маркировки, содержащей информацию о дате изготовления, сроках годности, условиях хранения, наименовании и сведениях о производителе. Трем индивидуальным предпринимателям, на чьих торговых местах обнаружены нарушения, вынесли предостережения.

– В соответствии с законодательством в области ветеринарии, указанная продукция признается некачественной и опасной, и в случае ее употребления несет угрозу жизни и здоровью граждан, – предостерегли в ведомстве.

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