Ялта вошла в топ-10 городов для стихийных путешествий

Ялта.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымский курорт попал в рейтинг направлений для внезапного отдыха - такой список появился в честь Дня спонтанности, который отмечается во всем мире 16 марта. В честь праздника эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру, изучив статистику, выявили самые популярные направления для спонтанных путешествий 2023 года.
- Были проанализированы брони, созданные за 3 дня и меньше до начала заезда, - отметили специалисты сервиса.
Первое место досталось Сочи, второе у Питера, на третьем – Москва. Город счастья Ялта удостоился седьмой ступени почетного пьедестала.
И так, топ-10 самых популярных направлений для неожиданных путешествий (средняя стоимость в рублях ночи):
Сочи, 3676
Санкт-Петербург, 3717
Москва, 3935
Анапа, 3445
Геленджик, 3906
Казань, 3524
Ялта, 3946
Кисловодск, 3045
Краснодар, 2527
Пятигорск, 2545
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50