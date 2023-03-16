Ялта вошла в топ-10 городов для стихийных путешествий

Ялта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский курорт попал в рейтинг направлений для внезапного отдыха - такой список появился в честь Дня спонтанности, который отмечается во всем мире 16 марта. В честь праздника эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру, изучив статистику, выявили самые популярные направления для спонтанных путешествий 2023 года.

- Были проанализированы брони, созданные за 3 дня и меньше до начала заезда, - отметили специалисты сервиса.

Первое место досталось Сочи, второе у Питера, на третьем – Москва. Город счастья Ялта удостоился седьмой ступени почетного пьедестала.

И так, топ-10 самых популярных направлений для неожиданных путешествий (средняя стоимость в рублях ночи):

Сочи, 3676

Санкт-Петербург, 3717

Москва, 3935

Анапа, 3445

Геленджик, 3906

Казань, 3524

Ялта, 3946

Кисловодск, 3045

Краснодар, 2527

Пятигорск, 2545

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