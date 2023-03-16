В Крыму за сутки выявили 61 новый случай COVID-19

В ковид-стационары Республики Крым за сутки госпитализированы 20 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 61 новый случай заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 20 человек. Об этом утром 16 марта сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Зафиксирован один летальный исход. Выздоровели 47 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 213 333 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 205 767 человек выздоровели, 5 424 скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 35 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы четыре человека Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

– Умер 1 человек в возрасте 70 лет, – говорится в сводке.

Сейчас в ковид-стационарах города находятся 79 пациентов, из них 74 – с подтвержденным COVID-19. За прошедшие сутки выписаны шесть человек.

С начала пандемии коронавирусом заболели 100 102 севастопольца, выздоровели 97 155.

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