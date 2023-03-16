В Крыму подрядчика оштрафовали на 42 миллиона рублей

В Крыму оштрафовали подрядчика, не выполнившего условия контракта по благоустройству общественных территорий в Симферополе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Крыму оштрафовали подрядчика, не выполнившего условия контракта по благоустройству общественных территорий в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Исполнителем в установленный срок не исполнены обязательства по контракту в части осуществления строительно-монтажных работ и работ по озеленению территории, что повлекло расторжение контракта со стороны департамента городского хозяйства, – говорится в сообщении.

Сумма неисполненных обязательств составила почти 42 млн рублей.

Прокуратура возбудила административное дело по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ. В итоге подрядчику был назначен штраф в размере суммы неисполненных обязательств (42 млн рублей). Постановление вступило в законную силу.

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