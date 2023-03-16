Керченская паромная переправа работает штатно 16 марта

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли более 83 тыс. автомобилей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли более 83 тыс. автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 16 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 104 938 пассажиров, 83 013 единиц автотранспорта и 9 971 железнодорожный вагон. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 659 рейсов, – говорится в сообщении.

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет, переправа работает штатно.

Напомним, работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту, в результате которого обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. В настоящее время проезд по мосту разрешен легковым автомобилям и автобусам, водителям грузовиков приходится пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50