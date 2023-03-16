Уровень газификации Крыма к концу 2024 года доведут до 83%

В Крыму растет уровень газификации населенных пунктов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уровень газификации населенных пунктов Крыма к концу 2024 года будет доведен до 83%. Об этом КП сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, за девять лет в составе России в Крыму удалось существенно повысить уровень газификации, и этот показатель и дальше будет расти.

- Уровень газификации населенных пунктов республики вырос с 67 % до 78,6 %, а к концу 2024 года будет доведен до 83 %, - сказал Сергей Аксенов.

Кроме того, по словам главы республики, за девять лет собственные доходы крымского бюджета выросли более чем в 4 раза. Это позволило значительно увеличить финансирование социальной сферы и государственную поддержку экономики.

Напоним, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России.

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