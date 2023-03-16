Доступность дошкольного образования в Крыму достигла 99%

Обеспечить 100%-ную доступность детских садов в Крыму планируют к концу 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уровень доступности дошкольного образования в Крыму для детей в возрасте от трех до семи лет превысил 99%. Об этом КП сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, до 2014 года этот показатель составлял не более 42%.

- Уровень доступности дошкольного образования, который до 2014 года составлял не более 42%, сегодня превысил 99% для детей от 3 до 7 лет и 88 % для детей от 0 до 3 лет, - сообщил Аксенов.

К концу 2024 года, по словам главы республики, уровень доступности детских садов в Крыму планируют довести до 100%.

Напомним, в 2022 году в Крыму для дошкольников было дополнительно создано 2,4 тысячи мест в детсадах.

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