В ялтинском лесу полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Стражи порядка задержали 43-летнего жителя Симферополя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью в одном из лесных массивов на ЮБК сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ялте заметили палатку и находящегося в ней мужчину. Когда оперативники приблизились, неизвестный начал вести себя подозрительно и попытался скрыться. Стражи порядка пресекли попытку бегства и задержали 43-летнего жителя Симферополя.

При проведении проверки было установлено, что гражданин находится в федеральном розыске как подозреваемый, скрывшийся от органов дознания по уголовному делу, возбужденному по двум статьям УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере и злостное уклонение от отбывания наказания).

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, злоумышленник передан инициатору розыска.