Россиянин украл из сауны кабанью голову и попал под уголовное дело

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Ростова-на-Дону отдохнул в одной из городских саун и стал фигурантом уголовного дела.

27-летний Николай - отец маленького ребенка и примерный семьянин. Вместе с другом он решил хорошо отдохнуть и оплатил банные процедуры на два часа. А чтобы отдых был «качественным», приятели заказали алкоголь.

Отметим, что сауна была стилизована под охотничий домик, и на стене висело чучело головы кабана. Хозяева купили ее за 30 тысяч рублей на одном из сайтов объявлений.

Видимо, эта деталь интерьера привлекла подвыпившего Николая, и он решил ее украсть. Администратор практически сразу заметила пропажу и узнала, кто вор, просматривая камеру наблюдения.

На отдыхающего написали заявление в полицию, сообщил изданию «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона. Силовики без труда вычислили его личность и место жительства.

- В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Кража» , - прокомментировала старший помощник прокурора по Кировскому району Екатерина Козлова.

Но эта история закончилась позитивно: стороны помирились во время расследования, и уголовное дело было прекращено.