Погода на 17 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

В Ялте переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
17 марта на Крымском полуострове пройдет спокойно, опасные метеорологические явления не ожидаются.
- Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°, днем +11...+13°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 6-11 м/с. Днем +12…+14°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +10°…+11°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +10…+12°, северный ветер 4-5 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +9…+10°, северный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +10…+11°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +7…+8°, северный ветер 5-7 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +9…+11°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.
В Армянске +8…+10°, северный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Белогорске +10…+11°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +7…+10°.
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