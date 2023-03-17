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НовостиОбщество16 марта 2023 22:05

Погода на 17 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 17 марта 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте переменная облачность.

В Ялте переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 марта на Крымском полуострове пройдет спокойно, опасные метеорологические явления не ожидаются.

- Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°, днем +11...+13°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 6-11 м/с. Днем +12…+14°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +10°…+11°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +10…+12°, северный ветер 4-5 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +9…+10°, северный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +10…+11°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +7…+8°, северный ветер 5-7 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +9…+11°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.

В Армянске +8…+10°, северный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +10…+11°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +7…+10°.

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