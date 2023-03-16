В Севастополе будут судить женщину за продажу некачественных табачных изделий за 2,9 млн рублей

Нарушительница хранила некачественные изделия в шести магазинах в Гагаринском районе города. Фото: УФСБ России по Волгоградской области

51-летняя жительница Севастополя долгое время занималась торговлей продуктами питания и табачными изделиями, купила у неофициальных поставщиков немаркированную табачную продукцию.

Нарушительница хранила эти изделия в шести магазинах в Гагаринском районе города. В сентябре 2021 года сотрудники полиции из всех магазинов злоумышленницы изъяли больше 26,5 тысяч пачек табачных изделий без акцизных марок Российской Федерации стоимостью почти 2,9 млн рублей.

- Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере), - уточнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.