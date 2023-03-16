В Симферополе 17 марта отключат свет на 19 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

17 марта часть Симферополя останется без света. Перебои в электроснабжении произойдут на 19 улицах, 5 переулках и в 6 садовых товариществах микрорайона, который называют Каменкой.

- Электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с 8.00 до 17.00, - сообщили в «Крымэнерго».

Выходит. что стиральные машины, телевизоры, утюги и фены не будут работать несколько часов. Досадно, обидно, но что поделаешь, ведь причина уважительная - ремонт электросетей.

Где отключат свет в Симферополе 17 марта 2023:

переулок Проводников, 2-16 , 1-19 ;

улица Ухтомского, 38-70 , 31-35 ;

переулок Ухтомского, 31-47 ;

переулок Альпинистов, 8/14-38 , 17-47 , 51-59 ;

улица Локомотивная, 1-4/34;

улица Москалева, 21-27 , 45, 47;

улица Генова, 74/18;

улица Паровозная, 2/57-36 , 3-37/26 ;

улица Тюльпанная, 7, 9;

улица Леси Украинки, 147

улица Балаклавская, 32-54 , 35;

улица Русская, 100-140А , 103;

переулок Ореховый, 1-7;

переулок Русский, 1-9;

улица Трубаченко, 40-64 , 35-65 ;

улица Ковыльная, 3-5А ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 1-12;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Луговая, 22А-50 , 91А-131 ;

микрорайон Каменка: садовые товарищества «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».

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