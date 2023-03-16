Житель Чувашии открыл в Симферополе два подпольных казино

В Симферополе возбуждено уголовное дело в отношении семерых граждан, которые подозреваются в организации и проведении на территории города азартных игр Фото: Артем КИЛЬКИН

В Симферополе возбуждено уголовное дело в отношении семерых граждан, которые подозреваются в организации и проведении на территории города азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

– Установлено, что с октября 2022 года прибывший на полуостров житель Чувашии организовал на территории Симферополя два подпольных клуба для извлечения незаконного дохода от проведения азартных игр. Для их функционирования он привлек еще шестерых человек – своих земляков, а также жителей Республики Марий Эл и Красногвардейского района Республики Крым (среди которых - две женщины), – говорится в сообщении.

Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю при содействии симферопольского УМВД. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ. Из подпольных казино, располагавшихся на улицах Залесской и Киевской, в ходе обысков изъяли компьютеры, деньги, бухгалтерскую документацию и журналы учета посетителей.

Отмечается, что все подследственные признали вину. Организатору и его ближайшему пособнику (выполнявшему функции инкассатора) избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, остальных отпустили под подписку о невыезде. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица.

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