Владимир Сальдо: из Крыма в Херсонскую область восстанавливают газопровод

Голубое топливо необходимо для строительства нового города в Херсонской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Газопровод, проходящий из Херсонской области в Крым, восстановят. Об этом 16 марта сообщил журналистам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время своего визита в Госсовет республики.

Помимо реконструкции старых сетей, в республике стартовало строительство нового газопровода, который свяжет Крым и Херсонскую область.

- Все планы по строительству и восстановлению инженерных коммуникаций реализуются уже сейчас. Газопровод строится, - сказал Сальдо, отметив, что «газа требуется все больше и больше», так как начато строительство нового города.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина новый город появится в районе Арабатской стрелки в Херсонской области. Как ранее сообщал Владимир Сальдо, поселиться там смогут 30 тысяч человек.