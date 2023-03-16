Крымчане делятся фотографиями бумажных пятирублевок в соцсетях

Последний выпуск бумажных пятирублевых банкнот в России был в 1998 году. Фото: Плохие новости Крым. Севастополь. Симферополь/Вконтакте

В Крыму появились бумажные пятирублевые банкноты, выпуск которых в конце 2022 года возобновил Центробанк России. Фотографиями новеньких банкнот крымчане активно делятся в социальных сетях.

- У меня уже есть несколько пятирублевых и десятирублевых,- пишут пользователи.

О выпуске 5 и 10 рублевых банкнот Центробанк заявил в 2022 году. Фото: Светлана Романчук/Плохие новости Крым/Вконтакте

Как сообщалось ранее, печать банкнот номиналом 5 и 10 рублей Центральный банк возобновил из-за подорожания металла для чеканки монет.

Дизайн пятирублевых банкнот остался прежним - образца 1997 года. После 1998 года пятирублевки в России не печатали. А печать банкнот номиналом 10 рублей прекратили в 2013-м.

Ранее заместитель председателя Центробанка Сергей Белов сообщил, что летом 2023 года планируется выпуск обновленных 100 рублей, а также банкнот номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей.

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