В Крыму задержали водителя со взрывчаткой в багажнике

Такие опасные предметы полицейские обнаружили в автомобиле крымчанина. Фото: пресс-служба МВД Крыма

В Джанкойском районе Крым полицейские обнаружили в автомобиле местного жителя страшную находку. В багажнике лежало несколько боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Мужчина спокойно ехал домой, подвергая опасности не только себя, но и односельчан. В этот момент его остановили сотрудники полиции.

- Мужчина пояснил, что эти предметы он нашел на ферме в селе Майское, и погрузил в автомобиль чтобы потом сдать на металлолом, - рассказали в пресс-службе МВД.

По данному факту завели уголовное дело по первой части статьи 221.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Теперь мужчине может грозить до восьми лет тюрьмы.

На данный момент житель Джанскойского района находится под подпиской о невыезде.