В Крыму за сутки выявили 67 новых случаев COVID-19

За сутки в ковид-стационары Республики Крым госпитализировали 19 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 67 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали 19 человек. Об этом утром 17 марта сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев нет. Выздоровели 17 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 213 400 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 205 784 человека выздоровели, 5 425 скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 86 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы шесть человек. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

– Смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано, – говорится в сводке.

Сейчас в ковид-стационарах города находятся 77 пациентов, из них 70 – с подтвержденным COVID-19. За прошедшие сутки выписаны восемь человек.

С начала пандемии коронавирусом заболели 100 188 севастопольцев, выздоровели 97 246.

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