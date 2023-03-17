Сергей Аксенов: никаких ограничений для посещения Крыма туристами не будет

Власти Крыма не будут вводить ограничения для посещения полуострова туристами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Курортному сезону 2023 в Крыму ничего не угрожает, а ограничений для посещения полуострова туристами не будет. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Соловьев LIVE».

- Теми мерами, которые по поручению президента были предприняты, я могу сказать сразу - Крыму ничего не угрожает. Правоохранителей здесь более чем достаточно, рисков никаких не вижу, никаких отдельных ограничений для туристов не будет, - сказал Аксенов.

По его словам, в этом году Крым ожидает и туристов из новых регионов РФ.

Как ранее сообщал глава Крыма, в 2022 году республика приняла 6,5 млн туристов. Из-за «закрытого неба» 80% путешественников прибыли на автомобилях и автобусах, остальные - по железной дороге. Рекордный за всю постсоветскую историю показатель по турпотоку в Крым был установлен в 2021 году - тогда полуостров посетили 9,5 млн человек.