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НовостиОбщество17 марта 2023 8:54

Сергей Аксенов: никаких ограничений для посещения Крыма туристами не будет

Глава Крыма заверил, что полуострову ничего не угрожает
Виктория ШЕВЧЕНКО
Власти Крыма не будут вводить ограничения для посещения полуострова туристами

Власти Крыма не будут вводить ограничения для посещения полуострова туристами

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Курортному сезону 2023 в Крыму ничего не угрожает, а ограничений для посещения полуострова туристами не будет. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Соловьев LIVE».

- Теми мерами, которые по поручению президента были предприняты, я могу сказать сразу - Крыму ничего не угрожает. Правоохранителей здесь более чем достаточно, рисков никаких не вижу, никаких отдельных ограничений для туристов не будет, - сказал Аксенов.

По его словам, в этом году Крым ожидает и туристов из новых регионов РФ.

Как ранее сообщал глава Крыма, в 2022 году республика приняла 6,5 млн туристов. Из-за «закрытого неба» 80% путешественников прибыли на автомобилях и автобусах, остальные - по железной дороге. Рекордный за всю постсоветскую историю показатель по турпотоку в Крым был установлен в 2021 году - тогда полуостров посетили 9,5 млн человек.