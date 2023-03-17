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НовостиОбщество17 марта 2023 9:51

Аксенов и Майданов провели встречу со студентами в Симферополе

В КИПУ имени Февзи Якубова лидеры ученического самоуправления пообщались с гостями в формате вопрос-ответ
Дмитрий Коренев
Глава Крыма Сергей Аксенов и заслуженный артист России Денис Майданов провели встречу с крымскими студентами в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов и заслуженный артист России Денис Майданов провели встречу с крымскими студентами в Симферополе

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сегодня, 17 марта, глава Крыма Сергей Аксенов и заслуженный артист России Денис Майданов провели встречу с крымскими студентами в Симферополе.

– В КИПУ имени Февзи Якубова лидеры ученического самоуправления встретились с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, Героем Российской Федерации Олегом Белавенцевым и заслуженным артистом России Денисом Майдановым, – сообщает «Крым 24».

Уточняется, что студенты пообщались с гостями в формате «вопрос-ответ».

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