В Крыму женщина заблудилась на горе Ай-Петри

К счастью, женщина не пострадала. Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Вечером 16 марта молодая женщина заблудилась на плато Ай-Петри. Альпинистка-любительница сбилась с горной тропы, не смогла выбраться самостоятельно и позвонила спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Спасатели прибыли на плато горы Ай-Петри, по сотовой связи определили примерное местонахождение пострадавшей и приступили к поисковым работам. Все осложнялось тем, что работать приходилось в темное время суток. Женщину 1991 года рождения спасатели нашли на скальном участке в районе вершины Ай-Валенти. В медицинской помощи заблудившаяся не нуждалась.

- Спасатели провели с женщиной профилактическую беседу по правилам безопасности в горнолесной местности, эвакуировали ее к служебному автомобилю и доставили на остановку общественного транспорта, - сообщается на сайте МЧС Крыма.