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НовостиПроисшествия17 марта 2023 12:02

Из Сакского района Крыма вывезли плодородную почву на 95 млн рублей

Факт незаконного проведения работ выявила природоохранная прокуратура
Виктория ШЕВЧЕНКО
Проводится доследственная проверка. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Проводится доследственная проверка. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Сакском районе полуострова с сельскохозяйственных земель был снят и увезен плодородный слой почвы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

- Площадь порчи земли в результате ее снятия составила почти 5 га, чем причинен ущерб на сумму свыше 95 млн рублей, - говорится в сообщении.

Ситуация на контроле природоохранной прокуратуры, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил охраны окружающей среды.