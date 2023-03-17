Из Сакского района Крыма вывезли плодородную почву на 95 млн рублей

Проводится доследственная проверка. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Сакском районе полуострова с сельскохозяйственных земель был снят и увезен плодородный слой почвы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

- Площадь порчи земли в результате ее снятия составила почти 5 га, чем причинен ущерб на сумму свыше 95 млн рублей, - говорится в сообщении.

Ситуация на контроле природоохранной прокуратуры, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил охраны окружающей среды.