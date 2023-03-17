В Севастополе прокуратура заставила городские власти убрать свалку

Свалку убрали после иска прокуратуры. Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе на пересечении улиц Павла Корчагина и Правды была обнаружена свалка строительных отходов площадью более 400 квадратных метров. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.

- Природоохранная прокуратура направила в Ленинский районный суд Севастополя исковое заявление о возложении на Департамент городского хозяйства обязанности ликвидировать свалку, - говорится в сообщении.

Устранение свалки находилось на контроле природоохранного прокурора. На сегодняшний день решение суда выполнено – земля, принадлежащая городу, освобождена от отходов.