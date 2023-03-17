Экс-глава отдела капстроя Евпатории попался на мошенничестве в 2 миллиона рублей

На расчетный счет фирмы-подрядчика поступило более 7,5 миллиона рублей, из которых свыше 2 миллионов - необоснованно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший начальник одного из отделов Управления капстроя Евпатории пойдет под суд за злоупотреблением должностными полномочиями. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, в апреле 2020 года ведомство и одна из коммерческих организаций заключили контракт на ремонт танцевального класса, зрительного зала и фасада Мирновского дома культуры.

- В дальнейшем обвиняемый, зная, что работы подрядчиком в полном объеме не выполнены, подписал акты об их приемке, - отметили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

В результате действий бывшего чиновника, на счет фирмы необоснованно перевели больше двух миллионов рублей.

По материалам дела, на экс-чиновника было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а в отношении подрядной организации - по четвертой части статьи 159 (Мошенничество).

Чиновник также обязан возместить причиненный материальный ущерб.