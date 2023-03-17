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НовостиОбщество17 марта 2023 12:59

В Большой Алуште без света остались более 1600 жителей города и поселка Семидворье

Последствия аварии ликвидируются
Виктория ШЕВЧЕНКО
Без света остались более 1,5 тыс. абонентов

Без света остались более 1,5 тыс. абонентов

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Из-за аварии на линии электропередач 17 марта в 14:38 в Большой Алуште отключили свет более, чем у полутора тысяч абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

- Обесточены 1644 абонентов в Алуште и поселке Семидворье. Отключенная нагрузка составила 1277 кВт, - сообщает пресс-служба предприятия.

Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить электроснабжение планируется в течение двух часов.