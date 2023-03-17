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НовостиОбщество17 марта 2023 13:54

В Евпатории новые квартиры получили 67 граждан из числа реабилитированных народов Крыма

Они стояли на очереди с 1991 года
Виктория ШЕВЧЕНКО
Ключи репатриантам вручили в торжественной обстановке. Фото: пресс-служба администрации Евпатории

Ключи репатриантам вручили в торжественной обстановке. Фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории ключи от новых квартир получили 67 граждан из числа реабилитированных народов Крыма. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма.

- Стоит отметить, что всего на квартирном учете состоит 169 семей, поэтому будет проводиться дополнительная работа, - отметил на торжественном мероприятии заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров.

Строительство 108-квартирного дома проходило в рамках реализации направления «Обеспечение межнационального согласия» Государственной программы по развитию РК и города Севастополя». Рядом с домом есть детские сады и школы, а во дворе - детская площадка, спортивное поле, парковка.