Житель Краснодарского края обокрал аптеку в Симферополе

Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения

Житель Краснодарского края задержан по подозрению в краже денег из симферопольской аптеки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В полицию обратился сотрудник аптеки. Он рассказал, что ночью неизвестный похитил из кассы более 8 тысяч рублей. Момент ограбления попал на камеру видеонаблюдения. Спустя время полицейские установили и задержали подозреваемого – им оказался 28-летний ранее судимый житель Краснодарского края.

– Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, где написал явку с повинной. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что проник в помещение аптеки, взломав замок. После чего, воспользовавшись отсутствием фармацевта, совершил кражу денежных средств, находящихся в кассе. Украденные денежные средства потратил на собственные нужды, – рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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