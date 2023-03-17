Завершить восстановление железнодорожной части Крымского моста планируется до 1 июля

Работы по восстановлению железнодорожной части планируется завершить до 1 июля. Фото: Tg-канал вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина

Завершить ремонт железнодорожной части Крымского моста планируется раньше намеченного срока. О этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое проводит президент России Владимир Путин.

По словам зампреда правительства РФ, ремонтные работы на главном символе присоединения полуострова к России идут в полную силу.

- Завершить восстановление ж/д части Крымского моста планируется раньше срока, до 1 июля, - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что восстановление Крымского моста будет завершено в срок.