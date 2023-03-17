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НовостиОбщество17 марта 2023 15:15

Сергей Аксенов назвал число машин, проехавших через Крымский мост в прошлом году

Сергей Аксенов: за прошлый год через Крымский мост в сторону полуострова проехало 2,5 миллиона транспортных средств
Евгений СТОЯНОВ
Евгений СТОЯНОВ
Совещание президента с главами субъектов проходит в эти минуты. Фото: страница Сергея Аксенова во "Вконтакте"

Совещание президента с главами субъектов проходит в эти минуты. Фото: страница Сергея Аксенова во "Вконтакте"

В настоящие минуты глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев принимают участие в прямой линии с президентов России Владимиром Путиным. Прямая линия посвящена вопросам развития Крыма и Севастополя.

Один из вопросов касался курортного сезона нынешнего года, а также пропускной способности Крымского моста. Как известно, после временного ограничения полетов, туристы приезжают на полуостров в основном автомобильным транспортом.

- В 2023-м году основное прибытие [туристов] будет через Крымский мост. Мы с коллегами из ФСБ и из Минтранса штудируем и шлифуем досмотровые процедуры, с целью сокращения времени [простоя] на Крымском мосту. При этом за прошлый год крымский мост в сторону крыма пропустил 2,5 миллиона транспортных средств, - рассказал Сергей Аксенов.